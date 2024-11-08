Аналитик Юшков: США используют «традиционную практику» введения исключений из-под санкций

Министерство финансов США разрешило совершать сделки, связанные с энергетикой, с определенными российскими банками. В беседе с RT ситуацию прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в данном случае Соединенные Штаты обратились к «традиционной практике», которая предполагает введение исключений из-под санкций против РФ для оплаты энергоносителей. Таким образом, ограничительные меры не отменяют, а приостанавливают.

«В частности, все можно оплачивать, что касается энергоносителей, урана и прочего. Для чего это делается? Для того чтобы Соединенные Штаты сами не пострадали», — пояснил эксперт.

В заключение Юшков отметил, что обычно подобные исключения США продлеваются каждые полгода.