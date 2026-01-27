Аналитик Юшков сообщил, что значительная часть подземных хранилищ газа в Европе практически исчерпана

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с наполненностью газовых хранилищ в Европе. Он подчеркнул, что значительная часть подземных хранилищ газа в Европе практически исчерпана, составляя менее половины первоначального объема, написал RT .

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Латвии, где подземное хранилище Инчукалнса заполнено всего на треть. Уровень заполнения определяет максимальный суточный объем добычи газа, так как понижение давления в хранилище ограничивает добычу ресурса. Чем меньше газа хранится в хранилищах, тем выше необходимость импортировать топливо из других регионов, что влечет за собой удорожание цен на природный газ.

Единственным способом пополнить запасы газа в Европе является покупка сжиженного природного газа (СПГ), так как трубопроводные поставки уже достигают максимального уровня. Основным поставщиком трубопроводного газа в Европу является Норвегия, которая физически не может увеличить объемы поставок. Российский газ в настоящее время исключен из поставок по политическим причинам, что оставляет СПГ единственной возможностью увеличения объемов поставок.