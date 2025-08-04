Аналитик Юшков сообщил, что Индия добивается уступок в цене заявлениями по российской нефти

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА НСН высказался по поводу заявлений Индии о возможной приостановке закупок российской нефти. По его мнению, такие высказывания — лишь инструмент давления с целью добиться дальнейших уступок в цене.

Россия занимает важное место в импорте нефти Индии, поставляя около 40% необходимого объема. Сам факт того, что значительная доля российских морских перевозок нефти направляется именно в Индию, подчеркивает значимость страны как партнера. Из общего объема экспорта российской нефти, составляющего порядка 4,5 миллионов баррелей в сутки, Индия потребляет примерно половину — около 1,7–2 миллионов баррелей ежедневно.

Российские поставки выгодны Индии благодаря значительным скидкам, предоставляемым российским производителем. Даже намек на отказ от российской нефти создаст риски для рынка: сокращение объемов добычи способно спровоцировать мировой дефицит сырья и резкое повышение цен. Таким образом, Юшков полагает, что подобные шаги со стороны Индии направлены исключительно на улучшение собственной позиции в переговорах.

Кроме того, влияние американской политики на ситуацию усиливает напряженность. Глава США Дональд Трамп оказывает давление на Индию в рамках торговых переговоров, что добавляет интриги в развитие будущих событий.