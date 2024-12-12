Аналитик Юшков: сокращение поставок сжиженного газа из РФ вызовет взлет цен на европейском рынке

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил о стремлении ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей. В беседе с « Ридусом » последствия воплощения его планов прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в теории полное сокращение европейского импорта энергоресурсов из РФ возможно, однако стоит учитывать цену подобных мер.

«Сокращение или остановка поставки даже отдельно трубопроводного или сжиженного газа из России вызовет дефицит на европейском газовом рынке и взлет цен», — заявил эксперт.

Он также отметил, что сильнее всего отречение от российских углеводородов отразится на Чехии, Словакии и Венгрии. Возобновляемые источники энергии, на которые надеялся еврокомиссар, не станут панацеей, добавил аналитик.