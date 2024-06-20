Аналитик Юшков: санкции ЕС в сфере энергетики нужны для того, чтобы вытеснить российский СПГ с рынка

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал, что европейские и американские санкции в сфере энергетики нужны для того, чтобы вытеснить российский СПГ и освободить рынок для американских проектов.

По словам эксперта, слова о том, что это делается для смены Россией внешней политики, на самом деле не достоверны.

«Может быть, Урсула фон дер Ляйен и не в курсе, конечно. Но часть из них, я думаю, понимает, что это просто санкции, чтобы вытеснить российский СПГ», — сказал он.

Во время принятия очередного пакета санкций ЕС может либо вовсе запретить импорт российского СПГ, либо запретить только перевалку СПГ, предположил Юшков.