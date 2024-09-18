Аналитик Юшков рассказал о зависимости европейских стран от российского газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Известиями» рассказал о зависимости некоторых европейских стран от российского газа.

По его словам, Болгария, которая в 2022 году отказалась от закупок у «Газпрома», продолжает покупать российский газ через посредников.

«То есть газ приходит по „Турецкому потоку“, и там дальше трейдеры перепродают его в Болгарию», — сказал Юшков.

Похожая ситуация обстоит с Италией и Чехией. Газ, который поступает через Украину в Словакию и Австрию, оказывается в том числе в Италии и Чехии.

Ранее РИА «Новости» писало, что в июле Евросоюз купил трубопроводный газ из России на максимальную за полтора года сумму — 665,4 миллиона евро.