Аналитик Юшков рассказал о странах, которые могут пострадать из-за повреждения нефтепровода «Дружба»

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в беседе с RT высказал опасения, что недавние атаки на трубопровод, обеспечивающий нефтяные поставки Венгрии, могут затронуть и Казахстан, чей экспорт нефти частично направляется в Германию. Повреждения, нанесенные инфраструктуре трубы «Дружба», потенциально создают угрозы для энергоснабжения ряда европейских стран.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил факт нападения на объект, отметив неизвестность масштаба повреждений. Пока неясно, какая именно часть инфраструктуры пострадала: если повреждение коснулось только магистральной части, восстановление должно пройти сравнительно быстро. Однако если разрушена значительная часть трубопровода, процесс восстановления займет больше времени.

По словам Юшкова, пока нефтепровод восстанавливается, НПЗ получают нефть из запасов, хранящихся на складах. В долгосрочной перспективе это создаст дефицит сырья и вызовет перебои в топливоснабжении. Помимо Венгрии, опасности подвергаются Словакия и Сербия, также зависящие от бесперебойных поставок нефти по трубопроводу «Дружба».