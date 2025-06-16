Аналитик Юшков предсказал повышение котировок на нефть примерно на $10 за баррель

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с ИА НСН заявил, что закрытие Ормузского пролива Ираном приведет к блокировке около четверти мировых поставок нефти, вызвав резкий скачок стоимости сырья до отметки в 150 долларов за баррель. Такая ситуация станет выгодной для российской экономики, утверждает аналитик.

Издание СМИ писали, что дальнейшее обострение отношений между Израилем и Ираном способно поднять цену нефти Brent до уровня 100 долларов за баррель уже к концу июня текущего года. После начала конфликта утром 13 июня стоимость нефти сразу же поднялась до показателя в 78 долларов за баррель.

Юшков предложил возможные сценарии развития ситуации: в краткосрочной перспективе ожидается повышение котировок примерно на десять долларов за баррель исключительно на ожиданиях будущих атак Израиля на объекты нефтедобычи и экспорта Ирана. При полном прекращении экспорта иранской нефти цена за баррель способна достичь уровня от 80 до 100 долларов.

Тем временем Ирак выразил обеспокоенность возможным ростом цен на нефть вплоть до рекордных трехсот долларов за баррель, подчеркивая нестабильность и риски на мировом энергетическом рынке.