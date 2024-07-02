Аналитик Юшков: оснований для падения цен на газ нет, несмотря на снятие в США ограничений на экспорт СПГ

Сейчас нет оснований для падения цен на газ, несмотря на снятие в США ограничений на экспорт СПГ, введенных ранее администрацией Джо Байдена. Об этом «Ридусу» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт считает, что на мировом рынке приостановка действия ограничений никак не скажется. Ранее введенный запрет был направлен прежде всего на регулирование внутреннего газового рынка США.

«Производители конкурируют друг с другом, и это позволяет иметь низкую цену — ниже 100 долларов за тысячу кубов, почти как в России», — сказал аналитик.

В январе этого года Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа.