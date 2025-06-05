Аналитик Юшков объяснил сопротивление Франции отказу от газа из РФ наличием акций «Новатэка»

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил мотивы сопротивления Бельгии и Франции запрету на поставки российского газа в Европу. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Аналитик напомнил, что указанные странны хорошо зарабатывают на импорте российского СПГ. Бельгия, например, считается крупнейшим перевалочным пунктом для российского газа на европейский рынок.

«Это уже запрещено, перевалка запрещена. То есть Бельгия уже пострадала, поэтому она сейчас говорит, что не надо дальше по мне бить», — отметил специалист.

Комментируя ситуацию с Францией, Юшков отметил, что основной причиной затягивания решения по отказу от российского газа является наличие у местной компании TotalEnergies 20% акций «Новатэка» и участие в проекте «Ямал СПГ».