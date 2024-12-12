Аналитик Юшков назвал шизофренией идеи ЕС о разрыве энергетических связей с Россией

Предложение Европейского союза (ЕС) разорвать отношения с Россией в сфере энергетики — не что иное, как экономическая шизофрения. Таким мнением поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с «Известиями» .

Специалист отметил, что ограничения на закупку российской нефти или газа приведут к дефициту и росту цен. Это негативно отразится на европейской экономике и обострит проблемы Европы.

«Это путь к росту цен, а не к их понижению. У руководства Евросоюза в этом вопросе экономическая шизофрения», — заключил Юшков.