Аналитик Юшков назвал шизофренией идеи ЕС о разрыве энергетических связей с Россией

Предложение Европейского союза (ЕС) разорвать отношения с Россией в сфере энергетики — не что иное, как экономическая шизофрения. Таким мнением поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с «Известиями».
Специалист отметил, что ограничения на закупку российской нефти или газа приведут к дефициту и росту цен. Это негативно отразится на европейской экономике и обострит проблемы Европы.
«Это путь к росту цен, а не к их понижению. У руководства Евросоюза в этом вопросе экономическая шизофрения», — заключил Юшков.
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