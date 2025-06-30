Аналитик Юшков назвал причиной энергокризиса ЕС неправильную экономическую политику

Неправильная экономическая политика привела к возникновению энергетического кризиса в Европейском союзе. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с News.ru.
По словам эксперта, власти ЕС годами убеждали компании не развивать сферу добычи газа, в результате энергетический спрос граждан перестал удовлетворяться.
«Таким образом они запугали энергетические компании, и те действительно недостаточно вкладывались в эту отрасль. Позже спрос начал восстанавливаться, а предложение уже не смогло его удовлетворить», — подчеркнул Юшков.
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