Аналитик Юшков назвал причиной энергокризиса ЕС неправильную экономическую политику

Неправильная экономическая политика привела к возникновению энергетического кризиса в Европейском союзе. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с News.ru .

По словам эксперта, власти ЕС годами убеждали компании не развивать сферу добычи газа, в результате энергетический спрос граждан перестал удовлетворяться.

«Таким образом они запугали энергетические компании, и те действительно недостаточно вкладывались в эту отрасль. Позже спрос начал восстанавливаться, а предложение уже не смогло его удовлетворить», — подчеркнул Юшков.