Аналитик Юшков назвал мировой энергокризис возможным последствием ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке может привести к мировому энергетическому кризису. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Аналитик обозначил три возможных сценария развития событий. Первый — рост цен на нефть в случае продолжения конфликта и нанесения Израилем ударов по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана, включая месторождения, нефтеэкспортирующие терминалы и трубопроводные системы.

Второй — снижение цен, если Иран, США и Израиль придут к соглашению. В таком случае Иран отказался бы от ядерной программы, санкции были бы смягчены, и в будущем страна увеличила бы поставки нефти на мировой рынок.

Третий сценарий — крайняя мера, к которой Иран может прибегнуть в случае продолжающейся эскалации конфликта. Речь идет о перекрытии Ормузского пролива, что вызовет резкий скачок цен на нефть до трехзначных чисел — от 150 до 200 долларов за баррель, подчеркнул Юшков.