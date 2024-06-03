Россия и Китай ведут переговоры по поставкам природного газа по «Силе Сибири — 2», но подробности этой сделки разглашать не будут. Об этом «Абзацу» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, сейчас готовится очень серьезное и стратегически важное соглашение. Поэтому его формула останется защищенной коммерческой тайной.

«Но конкретно формулу никто не публиковал, [хотя] она была подписана в 2014 году. И ни у одной компании в мире нет практики публиковать коммерческий контракт», — отметил Юшков.

Он добавил, что это абсолютно нормальная международная практика. В противном случае со всеми придется торговать по одной цене.