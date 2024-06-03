Аналитик Юшков назвал коммерческой тайной формулу продажи газа по «Силе Сибири — 2»

Россия и Китай ведут переговоры по поставкам природного газа по «Силе Сибири — 2», но подробности этой сделки разглашать не будут. Об этом «Абзацу» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, сейчас готовится очень серьезное и стратегически важное соглашение. Поэтому его формула останется защищенной коммерческой тайной.

«Но конкретно формулу никто не публиковал, [хотя] она была подписана в 2014 году. И ни у одной компании в мире нет практики публиковать коммерческий контракт», — отметил Юшков.

Он добавил, что это абсолютно нормальная международная практика. В противном случае со всеми придется торговать по одной цене.

Хоккеист Никита Задоров — в страхах перед Сибирью, в мечтах об интеллекте

Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции

Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Отпуск за границей этим летом. Самые популярные страны и советы, как сэкономить

Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте