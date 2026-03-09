Вашингтон выдал Индии разрешение на приобретение российской нефти, однако это решение носит символический характер, заявил ведущий энергетический эксперт Игорь Юшков в разговоре с сайтом «Взгляд» .

По словам специалиста, Дели давно увеличил закупки российских энергоресурсов, игнорируя санкции западных государств.

Ранее Индия сокращала объем импорта топлива, маскируя часть поставок под анонимных поставщиков. Однако дефицит сырья на мировом рынке сделал российские поставки особенно привлекательными. Теперь же американцы официально подтвердили законность действий Дели, стремясь сохранить влияние на своего ключевого партнера.

Юшков подчеркнул, что зависимость Индии от российской нефти усиливается, несмотря на попытки давления со стороны США. После закрытия Ормузского пролива Индия получила доступ к накопленным запасам нефти на танкерах у своего побережья, стимулируя дальнейший рост объемов импорта.

Таким образом, несмотря на усилия Запада ограничить экспорт российской нефти, Индия уверенно увеличивает объемы закупок, используя любые возможности для укрепления энергетической безопасности, заключил собеседник.