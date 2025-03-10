Аналитик Ярыгин: заявлениями о разведданных Трамп «давит» на политиков Украины

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что страна практически возобновила предоставление Украине разведывательных данных. Об этом написал RT .

Собеседник назвал это эффектом давления на политиков Украины и Европы.

«Отрезав поставку разведданных, можно обрушить всю обороноспособность Украины, и европейцы, несмотря на готовность заместить своими разведданными, конечно, не способны сделать это в краткосрочной перспективе», — сказал он.

Ярыгин обвил, что Трамп часто часто демонстрирует такую манеру ведения переговоров. Американский лидер готов применять все возможные инструментарии, делая то шаг вперед, то шаг назад.