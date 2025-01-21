Аналитик Ярыгин охарактеризовал указы Трампа как пересмотр наследия Байдена

Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ, в беседе с RT охарактеризовал указы, подписанные президентом США Дональдом Трампом, как решительные шаги по пересмотру политического, экономического, социального и культурного наследия Джо Байдена.
Аналитик напомнил, что подписанных указов уже немало, и ожидается появление новых. Такие активные действия он предложил рассмотреть как решительный отказ от институтов и порядка, установленных предшественниками.
Ярыгин обратил особое внимание на распоряжения, касающиеся вопросов миграции, борьбы с наркотиками, а также определения гендерной идентичности. Анализируя решения Трампа, некоторые склонны видеть в них проявление изоляционизма, добавил специалист.
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