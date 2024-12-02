Аналитик Ярыгин назвал помилование Хантера Байдена действующим президентом США не первым таким случаем в истории страны
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена. Об этом написал RT.
По его словам, это далеко не первый подобный случай в истории Америки. Аналитик пояснил, что с точки зрения американского законодательства здесь нет конфликта интересов.
«Такая возможность существует у президента — помиловать любого человека, будь то члена семьи или не члена семьи. Такое случалось уже с Биллом Клинтоном в свое время», — напомнил Ярыгин.
При этом доцент увидел в решении Байдена политический конфликт интересов, а также противоречие заявлениям, которые американский президент делал ранее.