Аналитик Ярыгин назвал помилование Хантера Байдена действующим президентом США не первым таким случаем в истории страны

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена. Об этом написал RT .

По его словам, это далеко не первый подобный случай в истории Америки. Аналитик пояснил, что с точки зрения американского законодательства здесь нет конфликта интересов.

«Такая возможность существует у президента — помиловать любого человека, будь то члена семьи или не члена семьи. Такое случалось уже с Биллом Клинтоном в свое время», — напомнил Ярыгин.

При этом доцент увидел в решении Байдена политический конфликт интересов, а также противоречие заявлениям, которые американский президент делал ранее.