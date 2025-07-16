Аналитик Ищенко заявил, что США опасаются больших проблем из-за возможной потери статуса гегемона
Соединенные Штаты упорно отстаивают позиции политического, экономического и военного превосходства. Об этом рассказал политобозреватель Ростислав Ищенко в эфире радиостанции Sputnik.
По его словам, США отлично осознают: допустить признание равных прав России хотя бы в пределах Европы означает поставить крест на американской глобальной гегемонии.
«Проблем будет вагон и маленькая тележка», — заявил аналитик.
Как пояснил Ищенко, впоследствии неизбежно возникнет необходимость признать равнозначность Китая в тихоокеанском регионе, а далее последуют претензии Бразилии, Индии и прочих стран.
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