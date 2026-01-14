Текущий конфликт американского лидера Дональда Трампа с Кубой — вовсе не новинка, а продолжение многолетней политики США. Об этом сообщил лавный научный сотрудник ИЛА РАН Виктор Хейфец в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Специалист напомнил, что противостояние между Соединенными Штатами и Кубой насчитывает десятилетия.

«Вот уже скоро лет 70, как продолжается американское эмбарго. Кубинцы называют его блокадой, и каждый год Генассамблея (ООН — прим. ред.) принимает рекомендательное решение прекратить эту блокаду», — отметил аналитик.

По его словам, причина напряженности кроется в национализации американских активов после революции Фиделя Кастро. Полноценные дипотношения отсутствовали долгие годы.