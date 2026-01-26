Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач изложил свое видение последствий решения Совета Европейского союза о полном запрете на покупку российского газа с 2027 года в беседе с RT .

Гривач отметил, что этот шаг был предсказуемым, учитывая продолжающееся политическое противостояние между Россией и Западом. Он подчеркнул, что затягивание сроков принятия решения указывает на существование серьезных разногласий внутри самих стран ЕС, так как Венгрия и Словакия планируют обжаловать запрет в судебных инстанциях.

Факт принятия запрета рассматривается собеседником как подтверждение нежелания европейских государств прислушиваться к объективным экономическим требованиям. Ограничивая доступ к российским ресурсам, ЕС теряет стратегическое преимущество, доставшееся ему в результате многолетнего сотрудничества с Россией. Потеря надежных источников сырья негативно отражается на конкурентоспособности европейских экономик и повышает риск дезорганизации рынков.