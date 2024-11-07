Аналитик Голубовский: рубль может укрепиться при уверенности в потеплении отношений РФ и США

Валютный эксперт и аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский рассказал, изменится ли курс рубля после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Слова эксперта обнародовала радиостанция Sputnik .

Специалист обратил внимание на публикации западных СМИ. Иностранные журналисты сообщили, что результаты голосования обозначили определенный интерес к российской валюте со стороны трейдеров.

«На самом деле на офшорном рынке рубль можно купить, но насколько этот интерес будет нарастать, чтобы повлиять на курс, это покажет жизнь», — отметил аналитик.

По его мнению, укрепление рубля вполне вероятно при появлении четкой уверенности в потеплении отношений РФ и Соединенных Штатов. Однако в базовом сценарии курс останется на прежнем уровне, считает Голубовский.