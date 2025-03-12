Аналитик Фельдман: США не станут брать обязательства по обеспечению безопасности Киева

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в разговоре с RT высказал мнение, что Соединенные Штаты не станут брать на себя обязательств по обеспечению безопасности Киева после завершения военной фазы конфликта.

Собеседник отметил, что для Дональда Трампа гарантиями безопасности служит присутствие американского бизнеса на территории Украины.

«Соглашение по редкоземельным металлам фактически провозглашает украинские земли экономической вотчиной Вашингтона. Трамп убеждает Владимира Зеленского в том, что никто не осмелится посягнуть на американские владения, пока в Белом доме находится сильный лидер», — сказал он.

Украинскому руководству же хочется, чтобы в случае возобновления боевых действий силы США и Европы вступили в конфликт на их стороне, добавил аналитик.