Аналитик Фельдман: некоторые западные эксперты способны верно интерпретировать слова Путина

Кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT сообщил, что некоторые западные эксперты по-прежнему способны верно интерпретировать слова Владимира Путина.

Речь идет о высказывании профессора Хельсинкского университета и эксперта в области геополитики Туомаса Малинена, который сообщил, что выступление Путина на Валдайском форуме является жестким посланием всему Западу.

Аналитик заметил, что Россия не претендует на роль гегемона, а лишь настаивает на уважении ее интересов в глобальном мире.

«В числе этих интересов ведущее место отводится обеспечению национальной безопасности», — сказал Фельдман.

России придется использовать силовые аргументы и дальше, если «курс на эскалацию продолжится», добавил собеседник.