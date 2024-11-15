Аналитик Фельдман: некоторые западные эксперты способны верно интерпретировать слова Путина
Кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT сообщил, что некоторые западные эксперты по-прежнему способны верно интерпретировать слова Владимира Путина.
Речь идет о высказывании профессора Хельсинкского университета и эксперта в области геополитики Туомаса Малинена, который сообщил, что выступление Путина на Валдайском форуме является жестким посланием всему Западу.
Аналитик заметил, что Россия не претендует на роль гегемона, а лишь настаивает на уважении ее интересов в глобальном мире.
«В числе этих интересов ведущее место отводится обеспечению национальной безопасности», — сказал Фельдман.
России придется использовать силовые аргументы и дальше, если «курс на эскалацию продолжится», добавил собеседник.