Аналитик Федоров заявил, что Макрон и Стармер будут убеждать Байдена снять запрет на удары вглубь России

Пока не было инаугурации Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, Джо Байден еще может принять значимые решения. Об этом сообщил RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
По его словам, сейчас президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер постараются уговорить Джо Байдена на принятие очень резких решений, другими словами, пуститься во все тяжкие.
В частности, подчеркнул Федоров, речь может идти о том, чтобы действующий американский президент разрешил бить Storm Shadow вглубь России. Однако эксперт назвал подобное очень опасной идеей.
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