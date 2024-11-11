Аналитик Федоров заявил, что Макрон и Стармер будут убеждать Байдена снять запрет на удары вглубь России

Пока не было инаугурации Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, Джо Байден еще может принять значимые решения. Об этом сообщил RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, сейчас президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер постараются уговорить Джо Байдена на принятие очень резких решений, другими словами, пуститься во все тяжкие.

В частности, подчеркнул Федоров, речь может идти о том, чтобы действующий американский президент разрешил бить Storm Shadow вглубь России. Однако эксперт назвал подобное очень опасной идеей.