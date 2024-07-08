Аналитик Федоров заявил, что досрочные парламентские выборы во Франции прошли «не без сюрпризов»

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с RT прокомментировал досрочные парламентские выборы во Франции. По его словам, они прошли «не без сюрпризов».

Федоров не стал называть поражением третье место партии «Национальное объединение». Он отметил, что ее члены набрали значительное количество мест, написала «Свободная пресса».

В заключение аналитик допустил вариант создания технического правительства, которое какое-то время будет выполнять обязанности премьер-министра.

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