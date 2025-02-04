Аналитик Федоров указал на отсутствие оснований для отставки Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон готовит почву к якобы третьему президентскому сроку. В беседе с RT свое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По словам аналитика, многие действительно не любят французского лидера, однако юридических оснований для его отставки сейчас нет.

«Макроном во Франции многие недовольны, рейтинг его низкий — 25-30%. <…> Но то, что его многие не любят, а то и ненавидят, — это да. Он непопулярен», — отметил эксперт.

Как пояснил специалист, задача Макрона — усидеть до 2027 года и спокойно уйти. Досрочный отказ от поста может обернуться концом его карьеры, считает Федоров.