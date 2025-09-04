Ведущий специалист Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с RT прокомментировал тревогу руководителя европейской дипломатии Каи Каллас относительно итогов встречи лидеров стран ШОС в Пекине.
По мнению эксперта, Каллас осознает растущую изоляцию Европы от ключевых мировых игроков, объединенных вокруг инициативы Шанхайской организации сотрудничества. Федоров указал на ослабление влияния западных государств, подчеркивая неизбежность изменений глобального баланса сил.
Заявления бывшего президента Франции Николя Саркози, критиковавшего политику Евросоюза, подтверждают опасения европейских политиков, заключил аналитик.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте