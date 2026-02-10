Аналитик Федоров сообщил, что Макрон развивает идею о стратегической автономии Европы

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал в беседе с RT слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа может быть сметена через пять лет.

Как пояснил аналитик, французский лидер развивает идею о стратегической автономии Европы.

«Хотя европейцы пытаются ублажить нынешнего хозяина Белого дома, но все равно все задумываются о том, чтобы существовать без тесной связи с США в экономическом плане», — отметил эксперт.

По его словам, главной задачей Европы становится укрепление конкурентоспособности собственного экономического потенциала, осложняемой тем фактом, что регион отказался от поставок российских энергоносителей и оказался втянутым в политическую конфронтацию с Россией.