Аналитик Федоров: Макрон будет уговаривать Трампа не ослаблять поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон будет уговаривать лидера США Дональда Трампа не ослаблять поддержку Украины. Такое мнение в беседе с RT высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Аналитик напомнил, что Макрон консультировался с крупными французскими партиями и руководителями.

«Планы Макрона понятны, он хочет также уговорить Трампа поддержать идею отправки военного контингента европейцев на Украину…», — добавил Федоров.

По словам собеседника издания, такой же политики придерживается и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он, как и Марон, «будет уламывать Трампа» не ослаблять поддержку Украины, считает Федоров.