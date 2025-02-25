Аналитик Федоров: европейские политики загнали себя в угол

Франция и Великобритания отказались использовать право вето против США на голосовании в Совбезе ООН. В беседе с RT ситуацию прокомментировал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его мнению, европейцы приняли данное решение, так как осознали необходимость изменений. Однако страны все еще с трудом понимают, что важнее искать пути решения украинского конфликта, а не ставить нереальные цели, высказался аналитик.

«Они вынуждены так или иначе подстраиваться под американцев, под хозяина», — добавил эксперт.

На взгляд Федорова, европейские политики сами загнали себя в угол. Им будет довольно трудно быстро сменить личные умозаключения.