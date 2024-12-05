Аналитик Федоов назвал необычайным событием для Франции объявление вотума недоверия

Во Франции после объявления вотума недоверия правительству, скорее всего, начнется политический и институциональный кризис. Такое мнение в беседе с RT озвучил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, удивительно, что в своем решении совпали главные противоборствующие политические силы страны. Но для них оказалось важнее отстоять бюджет соцстрахования.

«Бюджет не подходит ни по каким параметрам. За отставку проголосовал 331 депутат, это больше, чем необходимое количество для отставки», — отметил политолог.

Он добавил, что подобного во Франции не происходило более 60 лет. Последний раз вотума недоверия был объявлен в 1962 году.