Аналитик Еремина заявила, что конфликт на Украине в глазах европейского сообщества отошел на второй план

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, говоря о том, что конфликт на Украине отошел на второй план, признал усталость мира от этого противостояния. Об этом RT рассказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

По ее словам, Запад рассматривал только один сценарий, согласно которому Россия вяло вовлечется в конфликт и будет до последнего только держать оборону, а не переходить в наступление. Когда эти надежды не оправдались, попытались использовать санкции, но они не были столько разрушительны, как рассчитывали западные политики.

В итоге конфликт затянулся, а Украина, которую Запад использовал в качестве тарана, все больше слабеет. В итоге все устали, но пока не готовы отступить, просто отведя происходящие там события на второй план, добавила аналитик.