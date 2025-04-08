Аналитик Еремина: Прибалтика пытается привлечь финансирование через тему соседства с Россией

Страны Прибалтики используют тему соседства с Россией для привлечения иностранного финансирования. Такое мнение выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина в беседе с RT .

По ее словам, для таких государств близость к России служит поводом для получения дополнительных средств.

«На специальные программы по обороне, укреплению границы они привлекли большие средства в 2022–2023 годах по фондам Европейского союза», — пояснила аналитик.

Еремина также упомянула, что на основании аналогичных аргументов страны Балтии получали средства и от НАТО. Сейчас три прибалтийских государства и Польша совместно представили новый план обороны, для реализации которого необходимы дополнительные финансы, напомнила эксперт.