Аналитик Еремина: итоги выборов в Европарламент указывают на недовольство населения

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина прокомментировала итоги выборов в Европарламент. Она назвала установленным тренд на укрепление крайне правых сил в Европе, сообщил RT .

«Это же заметно и по национальным выборам, <…> и по выборам в Европарламент. И вот эти малые партии являются партиями оппозиции, поэтому они перехватывают голоса всегда, когда нарастает именно оппозиционный, протестный момент», — высказалась аналитик.

По ее словам, результаты избрания свидетельствуют о серьезном недовольстве населения. Однако местные политики вряд ли изменят свое мнение на фоне сложившейся ситуации, считает Еремина.