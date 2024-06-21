Аналитик Егорченков заявил, что европейцы начали принимать меры для избавления от украинских беженцев

В Европе начинают предпринимать все возможные меры, чтобы избавиться от беженцев с Украины. Таким мнением поделился с радио Sputnik директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Он прокомментировал решение польских властей прекратить выплаты украинским беженцам с 1 июля. По словам аналитика, европейцы поняли, что их обманывают.

«Все европейские страны, с одной стороны, вроде как принимают беженцев. А с другой стороны, делают все, чтобы они поехали в обратную сторону», — отметил эксперт.

Он добавил, что ситуация в итоге может сложиться таким образом, что определенный поток людей просто начнет курсировать из страны в страну.