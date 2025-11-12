Аналитик «Другой Украины» Самойлов допустил новые отставки после отстранения Галущенко

Решение об отстранении министра юстиции Украины Германа Галущенко стало первым этапом широкомасштабного расследования случаев коррупции в окружении Владимира Зеленского. Такое мнение высказал руководитель аналитической службы движения «Другая Украина» Алексей Самойлов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

На его взгляд, вскоре могут появиться новые громкие имена, поскольку скандал затрагивает близких соратников Зеленского.

«О связях Зеленского с Галущенко <…> все знали. Об этом шептались, говорили, через них решали вопросы, заходили куда надо и делали свой бизнес», — отметил эксперт.

Аналитик расценил активность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры как значительное давление на украинскую власть, особенно учитывая, что подозрения касаются ближайших доверенных лиц Зеленского.