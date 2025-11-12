Аналитик «Другой Украины» Самойлов допустил новые отставки после отстранения Галущенко
Решение об отстранении министра юстиции Украины Германа Галущенко стало первым этапом широкомасштабного расследования случаев коррупции в окружении Владимира Зеленского. Такое мнение высказал руководитель аналитической службы движения «Другая Украина» Алексей Самойлов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
На его взгляд, вскоре могут появиться новые громкие имена, поскольку скандал затрагивает близких соратников Зеленского.
«О связях Зеленского с Галущенко <…> все знали. Об этом шептались, говорили, через них решали вопросы, заходили куда надо и делали свой бизнес», — отметил эксперт.
Аналитик расценил активность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры как значительное давление на украинскую власть, особенно учитывая, что подозрения касаются ближайших доверенных лиц Зеленского.