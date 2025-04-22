Аналитик Демура: цена золота коррелирует с индексом политической нестабильности

Высокая востребованность и рекордное подорожание золота в мире связаны с массовым импортом драгметалла в США и общемировой нестабильностью. Об этом заявил финансовый аналитик Степан Демура в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, американским банкам необходимо соответствовать нормам Базеля III — документа, установленного Базельским комитетом. Для выполнения указаний Соединенным Штатам нужно физическое золото.

«В Америку золото импортируется отовсюду, в том числе из хранилищ золота индийской таможни», — отметил специалист.

Кроме того, на рост стоимости драгметалла влияет индекс финансовой и политической неопределенности, пояснил аналитик. С данным показателем хорошо коррелирует цена золота.