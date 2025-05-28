Аналитик Демидов заявил, что снижение потолка цен на нефть обернется ростом расходов Европы

Решение снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель принесет больше проблем Европе, нежели России. Об этом заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился в разговоре с Lenta.ru .

«Возможно, в течение недели российские компании потеряют небольшую прибыль, но я не вижу в этом большой проблемы», — отметил аналитик.

По словам эксперта, снижение приведет лишь к росту рисков и издержек европейских покупателей, вынужденных приобретать российское сырье дороже из-за возможных санкций. Если же инициативу поддержат Соединенные Штаты, ситуация осложнится ввиду американских возможностей контроля происхождения сырья.