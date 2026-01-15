Аналитик Демидов допустил повышение цен на нефть на фоне ситуации с Ираном

Возможный американский удар по Ирану вызывает беспокойство у производителей энергоресурсов региона Персидского залив. Независимый эксперт международного энергетического рынка Владимир Демидов, комментируя ситуацию, предположил, что российское присутствие на рынке сырой нефти может значительно укрепиться в таком сценарии. Об этом написал «Ридус» .

Потеря значительной доли поставок иранской нефти создаст дефицит, который сможет заполнить Россия, наращивая экспортные поставки в регионы Азии и Европы.

Однако эксперты предупреждают, что нестабильность на Ближнем Востоке способна вызвать рост неопределенности и спровоцировать резкий скачок цен на нефть, что создает дополнительную нагрузку на глобальные рынки и ставит под сомнение стабильность поставок сырья.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе Россия могла бы воспользоваться ситуацией и укрепить свои позиции как крупного поставщика энергоносителей. Важность поддержания стабильности в регионе подчеркивается всеми участниками рынка, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от решения администрации США и международной реакции на эскалацию конфликта.