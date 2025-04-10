Аналитик Данильцев допустил повышение цен в России из-за торговой войны США и Китая

Александр Данильцев, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ, обсудил возможные последствия торговой войны США и Китая для России. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Эксперт согласился с позицией китайского лидера Си Цзиньпина, отметив, что дальнейшее увеличение тарифов практически не имеет значения, поскольку они уже достигли высокого уровня.

«Действительно, дальше уже все равно — 100 или 500, разница небольшая», — отметил аналитик.

Говоря о влиянии ситуации на российскую экономику, Данильцев предсказал возможное повышение цен в результате оттока американских компаний из Китая и возникающих вследствие этого производственных трудностей. Результатом может стать увеличение потока китайских товаров на мировой рынок, включая российский, что, в свою очередь, приведет к росту цен, пояснил специалист.