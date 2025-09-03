Аналитик Данилов заявил, что новая китайская ракета демонстрирует развитие ядерной мощи КНР

Китай достиг значительных успехов в развитии своей ядерной программы, представив на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C. Таким мнением поделился руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в беседе с ИА НСН .

Специалист отметил, что данная разработка свидетельствует о расширении возможностей Китая в сфере стратегических вооружений, позволив приблизиться к уровню США и России. Ракета оснащена высокоточным наведением, большой скоростью полета и способностью поражать цели на расстоянии свыше 20 тысяч километров.

По мнению Данилова, новая техника представляет важный этап укрепления китайского ядерного щита.