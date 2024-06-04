Аналитик Данилов: суд над Трампом может благоприятно сказаться на его политическом рейтинге

Судебное разбирательство против Дональда Трампа может благоприятно сказаться на его политическом рейтинге перед выборами. Такое мнение выразил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры ТИМО РУДН Виталий Данилов в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, рейтинг республиканского кандидата в президенты после разбирательств сильно взлетел. При этом Трампа вряд ли посадят в тюрьму, скорее всего, ему просто назначат штраф. Самым плохим вариантом в преддверии выборов будет запрет перемещаться по стране.

Данилов отметил, что сейчас наблюдается резкая поляризация американского общества, что на руку Трампу.