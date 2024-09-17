Аналитик Данилов нашел связь в покушениях на Дональда Трампа

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, кандидат исторических наук Виталий Данилов в беседе с ОТР нашел связь в попытках убийства Дональда Трампа.

По его словам, обоих нападавших хотят причислить к «сумасшедшим».

«Ну вот такая история, знаете, на дурачка. Давайте мы подошлем какого-нибудь якобы а-ля сумасшедшего, он выполнит свою работу, соответственно, решит геополитическую задачу», — сказал Данилов, комментируя статьи в американской прессе.

Ранее сообщалось, что на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено очередное покушение.