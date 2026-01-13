Администрация президента США Дональда Трампа продолжит курс на дестабилизацию внутреннего положения в Иране. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Эксперт объяснил, что современные реалии характеризуют Иран периодом крайней нестабильности, а американцы делают ставку на провокацию массовых беспорядков, разрушая государство изнутри без применения крупномасштабных военных операций.

«Именно вот так, с помощью технологии цветной революции, а санкции, по их мнению, должны все это дело только ухудшить», — отметил аналитик.

По его словам, практика наложения санкций исторически неэффективна, так как не приносит желаемого результата и лишь укрепляет солидарность населения страны-мишени.