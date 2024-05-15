Аналитик Блохин: решение о начале переговоров принимает не Украина, а США | 360°

Мир 15 мая 2024, 18:28 Аналитик Блохин: решение о начале переговоров принимает не Украина, а США

Читать 360 в

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна принять решение о начале переговоров с Россией. При этом все понимают, что окончательное решение остается за США, сообщил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT.

По словам эксперта, таким образом американские власти пытаются «застраховаться, списать все проигрыши и провалы на киевский режим». Украина сама не решает, хочет ли она переговоров или нет.

Реклама

При этом Блинкен отметил, что США поддержат Украину в любом случае.