Аналитик Беляев: россиянам не стоит бояться «структурного обвала» доллара
Падение доллара относительно мировых валют, включая евро, не повлияет на благосостояние россиян. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом».
Как полагают аналитики Deutsche Bank Research Джордж Саравелос и Тим Бейкер, давление тарифов администрации президента США Дональда Трампа вынудит инвесторов массово выводить капиталы из американских активов. В результате доллар может рухнуть до минимума за последние 10 лет.
«Ослабление доллара, конечно, возможно, но на жизни россиян это не отразится. У нас многие думают, что все держится на долларе, но на самом деле ничего подобного нет», — заверил эксперт.
По его мнению, серьезного «структурного обвала» валюты ожидать не следует, так как экономика Европы также пребывает в нестабильной фазе.