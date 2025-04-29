Аналитик Беляев: россиянам не стоит бояться «структурного обвала» доллара

Падение доллара относительно мировых валют, включая евро, не повлияет на благосостояние россиян. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с « Ридусом ».

Как полагают аналитики Deutsche Bank Research Джордж Саравелос и Тим Бейкер, давление тарифов администрации президента США Дональда Трампа вынудит инвесторов массово выводить капиталы из американских активов. В результате доллар может рухнуть до минимума за последние 10 лет.

«Ослабление доллара, конечно, возможно, но на жизни россиян это не отразится. У нас многие думают, что все держится на долларе, но на самом деле ничего подобного нет», — заверил эксперт.

По его мнению, серьезного «структурного обвала» валюты ожидать не следует, так как экономика Европы также пребывает в нестабильной фазе.