Аналитик Балмасов заявил, что признание Палестины лишь повышает риск ее уничтожения Израилем
Признание суверенитета Палестины лишь подогревает желание Израиля полностью уничтожить это государство. Такое мнение высказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с ИА НСН.
«Это может лишь возбудить аппетит правых в Израиле окончательно ликвидировать территорию Палестины и присоединить Западный берег. Если Палестина будет признана государством, любые ее действия будут сопряжены с нехорошими последствиями, в том числе дипломатического характера», — отметил специалист.
Балмасов также предположил, что президент США Дональд Трамп не будет вмешиваться в ситуацию с учетом текущих отношений с премьером Биньямином Нетаньяху. Палестина не имеет независимости в финансах, несколько ее военных частей контролируются разными группировками, что уже не соответствует признакам государства.
Однако, несмотря на это, суверенитет Палестины уже признали Канада, Австралия и Великобритания. Аналогичный шаг ожидается от Бельгии, Франции, Люксембурга, Мальты и Андорры.