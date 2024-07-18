Аналитик Антонов спрогнозировал ослабление доллара в случае победы Трампа

Федеральная резервная система со временем будет понижать процентную ставку. Если Дональд Трамп придет к власти в ноябре, ему уже не придется прикладывать дополнительных усилий к ослаблению позиций доллара, сообщил финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с RT.

По его словам, сейчас ставка стоит на уровне 5,25% годовых. К концу года она может быть 4,75% при условии стабильности внешнего и внутреннего фона. Реакцию экспорта можно будет наблюдать не сразу.

Антонов отметил, что в перспективе нескольких месяцев доллар может оставаться в слабой позиции к другим ведущим мировым валютам.