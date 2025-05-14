Аналитик Александров заявил, что ослабление доллара может быть выгодно США

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров в беседе с RT заявил, что падение курсов доллара и юаня может принести выгоду экономикам США и Китая.

По словам эксперта, ослабление американской валюты вполне реально, и оно может происходить даже при росте процентных ставок и доходности облигаций. Например, похожая ситуация наблюдалась с 2003 по 2007 год.

Специалист пояснил, что снижение курса доллара может быть оправданным в рамках концепции «Сделаем Америку снова великой».

«Эта мера поддерживает экспорт и ослабляет импорт. Но тут важно не упустить основную роль главной торговой и резервной валюты», — пояснил аналитик.

На взгляд Александрова, Китай также может извлекать выгоду из управляемого падения курса юаня.